O bacalhau dá para tudo – até para provas verticais

Os irmãos Joselito e Vítor Lucas, administradores da Lugrade, meteram na cabeça que essa história de “para quem é bacalhau basta” é um insulto ao peixe, um insulto a quem o apanha e um insulto a quem o cura com esmero no sal. No fundo, um insulto aos portugueses. Vai daí, organizaram uma prova vertical de bacalhau, à laia do que se faz no mundo do vinho. Pegaram em cinco edições do bacalhau Vintage Lugrade (com curas prolongadas entre 2017 e 2021) e serviram-nas a clientes, amigos, chefs e jornalistas. Propósito: perceber se o tempo de cura é ou não uma mais-valia para o bacalhau.