Covid-19: Países Baixos com confinamento parcial. Noruega oferece dose de reforço a maiores de 18

O primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, vai anunciar esta sexta-feira as novas restrições para os Países Baixos, depois da escalada do número de casos de covid-19 no país. Este recuo no desconfinamento é especialmente simbólico, visto que será a primeira vez desde o Verão que um país da Europa Ocidental se afasta do desconfinamento progressivo vivido nos últimos meses.

Bares, restaurantes e outros negócios não essenciais voltam a encerrar às 19h, de acordo com as informações avançadas pela radiodifusora NOS. Vão ainda ser colocadas em prática restrições quanto ao número de pessoas permitidas em ajuntamentos familiares (limite de quatro pessoas), com todos os eventos desportivos a realizarem-se sem público nas bancadas. O teletrabalho será fortemente encorajado, de modo a evitar as deslocações e concentração de pessoa em transportes.

Apesar de serem introduzidas estas restrições, os cinemas, escolas e teatros neerlandeses permanecem em funcionamento. A taskforce que coordena a gestão da pandemia discute agora se a participação em certos eventos deve ser limitada às pessoas com certificado de vacinação ou recentemente recuperadas da infecção.

Na quinta-feira, os Países Baixos anunciaram 16.364 novos casos de covid-19, o maior número diário de infecções desde o início da pandemia.

Também a Noruega discute a introdução de medidas restritivas para combater um aumento do número de infecções. Esta sexta-feira, o ministro da Saúde norueguês, Jonas Gahr Stoere, anunciou que todos os maiores de idade vão ter oportunidade de receber uma dose adicional da vacina para a covid-19.

Foto Noruega oferece dose adicional da vacina a maiores de idade STEPHANE MAHE/Reuters

“A vacinação é a protecção mais importante que temos contra o coronavírus. A infecção estará entre nós nos próximos anos, existindo ainda muito para fazer juntos de forma a mitigar a transmissão do vírus”, afirmou o governante, citado pela Associated Press.

Na Noruega, mais de 91% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina, enquanto 87,2% já têm o esquema vacinal completo.

O continente europeu assiste a uma subida do número de casos e propagação do vírus. No início do mês, a Organização Mundial da Saúde alertou para este dado preocupante, considerando que este agravamento pandémico está relacionado com o abrandamento das medidas restritivas, combinado com uma cobertura vacinal insuficiente.