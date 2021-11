Numa Europa de áreas metropolitanas, as de Lisboa e Porto ainda procuram o seu espaço

Forum anual das áreas metropolitanas europeias decorre esta sexta-feira, no Porto, com os desafios do pós-pandemia e do clima em destaque nos vários debates agendados com representantes de vários países.

Representantes de áreas metropolitanas de toda a Europa reúnem-se esta sexta-feira no Porto para o sexto congresso da associação que junta estas entidades, a EMA. Os desafios do pós-pandemia e do clima, com os seus impactos em áreas como o do ordenamento do território, da digitalização da economia e da mobilidade serão temas a tratar num encontro que o presidente da Área Metropolitana do Porto AMP) descreve como uma oportunidade para Portugal aprender com países cuja organização política-administrativa coloca nas mãos destas entidades competências e recursos que, por cá, continuam a escapar-lhes.