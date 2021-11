Do Canadá às Seychelles: os acordos comerciais da União Europeia

As relações comerciais da UE

UE — China

A 30 de Dezembro de 2020, a Comissão Europeia anunciou um acordo comercial para facilitar o investimento entre a UE e a China. Já este ano, em Maio, o acordo ficou em suspenso devido à decisão do Parlamento Europeu, que se mostrou contra a parceria.



UE — Reino Unido

A 24 de Dezembro de 2020, depois de longas rondas negociais, a União e o Reino Unido firmaram formalmente o Acordo de Comércio e Cooperação. O acordo abrange não só as trocas comerciais, mas também permite a cooperação no investimento, fiscalidade, pescas e protecção de dados. Entrou em vigor a 1 de maio de 2021.



UE — Mercosul

O acordo entre a União Europeia e o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) foi firmado a 28 de Junho de 2019.



UE — Japão

A parceria comercial entre a UE e o Japão entrou em vigor a 1 de Fevereiro de 2019. Anualmente, as empresas europeias exportam 70 mil milhões de euros em bens para o país nipónico.



UE — Canadá

O acordo comercial e económico entre a UE e o Canadá (CETA) entrou em vigor em 2017. Entre outras condições, elimina cerca de 98% dos direitos aduaneiros nas relações entre os Estados-membros e o Canadá.



UE — México

Desde de 2000 que a União tem um acordo comercial firmado com o México. Em 2020, o acordo foi revisto para revogar, entre outros aspectos, as elevadas taxas mexicanas sobre os alimentos europeus.



UE — Vietname

O Acordo para a Protecção do Investimento foi assinado entre a UE e o Vietname a 30 de Junho de 2019. Além de abertura dos mercados, o acordo visou a eliminação de cerca de 99% das tarifas comerciais de parte a parte.



UE — Singapura

Depois de vários anos de negociação, a UE e Singapura assinaram um Acordo de Livre de Comércio e um Acordo de Protecção do Investimento a 19 de Outubro de 2018. O Parlamento Europeu deu luz verde aos acordos em Fevereiro de 2019.





Tipos de acordos comerciais da UE A UE estabelece três tipos de acordos comerciais

Parcerias Económicas

Visam apoiar o desenvolvimento dos Estados definidos como parceiros comerciais, como países da África, das Caraíbas e do Pacífico Acordos de Comércio Livre

Possibilitam uma abertura recíproca dos mercados dos países Acordos de Associação

Além da criação das condições para trocas comerciais, reforçam o entendimento político e geoestratégico dos países





Os acordos de agora e os do futuro (?)

Da Bósnia-Herzegovina ao Peru, passando pelo Azerbaijão até à Papua Nova Guiné. Actualmente, a União Europeia tem 76 acordos comerciais firmados com vários países do globo. Além destes, existem 24 parcerias (com países como o Brasil e o Quénia) que aguardam a aprovação, uma vez que os acordos, depois de negociados pela Comissão, precisam de ter o aval do Parlamento Europeu. Em negociação, estão ainda seis acordos, com países como a China, a Austrália e a Indonésia.

Com quem é que a UE faz comércio?

Em percentagem, dados de 2020

Exportações e importações

Principais fluxos, em percentagem