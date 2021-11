Quando Deus e os homens não se acertam

Não há espaço para emoções brandas neste romance breve de David Diop. De Noite Todo o Sangue é Negro, tradução do título original Frère d’âme, ganhou a edição 2021 do International Booker Prize, é uma espécie de monólogo interior de um soldado senegalês nas trincheiras da I Guerra, onde combateu pela França, e um testemunho invulgar do horror enquanto realidade transformadora do humano; uma prece derradeira diante da rendição ao mal. “Permiti-me o impensável”, diz o soldado logo no início na quase oração confessional que a partir dali se segue.