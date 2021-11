Quase tudo em aberto no “último” dia da COP26

Se o calendário fosse cumprido, como tem insistido o presidente da COP26, Alok Sharma, esta sexta-feira marcaria o final da cimeira do clima, em Glasgow, mas poucos acreditam que seja possível fechar todos os documentos que têm estado a ser negociados, incluindo a declaração final. Apesar do incentivo trazido pelo acordo entre os Estados Unidos e a China, em que ambos se comprometem a aumentar a ambição para reduzir as emissões, e que foi visto como um bom sinal pelos responsáveis da COP26, o dia foi marcado pelos habituais recuos que surgem depois de divulgada a primeira versão dos documentos a ser preparados, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deixou mesmo um aviso: “Não nos podemos contentar com o menor denominador comum.”