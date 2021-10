Rangel está “preparadíssimo” para eventuais legislativas antecipadas

Paulo Rangel considera desejável evitar um cenário de crise política aberta pela reprovação da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022. Contudo, além de considerar que essa é meramente uma “possibilidade excepcional”, o candidato à presidência do PSD garantiu estar “preparadíssimo” para liderar o partido em eventuais eleições legislativas antecipadas.

Em entrevista concedida à TVI, e ao contrário do que foi sinalizado pelo actual líder do PSD, o eurodeputado considera que, nesta fase, uma “crise política é muito pouco provável”, podendo as dificuldades negociais entre o Governo e os parceiros à esquerda não serem “encenação” mas o “extremar da negociação”. Seja como for, “mesmo que houvesse uma crise política”, Rangel defende que o PSD deveria “fazer uma clarificação interna”, na qual a realização do congresso pós-eleições directas seria um “grande momento” de “afirmação política” do líder.

Ainda na contra-argumentação face a Rui Rio, o também vice-presidente do PPE lembra 2011, 2004-05 e 2001-02 como as últimas três ocasiões em que houve dissolução do Parlamento para sublinhar que todos esses casos houve tempo suficiente para os partidos se prepararem. Como tal, não há “nenhum risco para a eleição [interna] no PSD nesta altura não permitir que o PSD tenha um candidato forte” em legislativas antecipadas, sustentou, frisando que as mesmas não deveriam decorrer antes de Fevereiro ou mesmo Março.