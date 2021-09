António Leitão Amaro: “Costa é tão derrotado como Medina”

António Leitão Amaro, um dos conselheiros de Carlos Moedas na campanha de Lisboa, diz que o candidato social-democrata é “o primeiro e o último responsável” pela vitória em Lisboa. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO/Rádio Renascença, o ex-secretário de Estado da Administração Local considera que os resultados das autárquicas “são um sinal de fim de ciclo”.

O ex-vice-presidente da bancada parlamentar do PSD acredita que o sucesso de Carlos Moedas em Lisboa se pode repetir no país se o PSD apresentar uma “alternativa diferenciadora, reformista” e não for uma mera “muleta”. Sobre se a actual liderança de Rui Rio representa essa visão, o ex-deputado remete uma avaliação para o “momento próprio”. Pode ouvir a entrevista na íntegra esta quinta-feira às 23h00.