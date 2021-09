“Centrão” protege Bolsonaro da pressão pelo impeachment

Ataques do Presidente ao Supremo Tribunal aumentaram os apelos para o seu afastamento e inviabilizam entendimentos políticos entre Governo e Congresso.

O Brasil amanheceu consideravelmente mais silencioso no dia seguinte às manifestações que varreram o país no Dia da Independência, esta terça-feira, marcadas pela subida de tom dos ataques do Presidente Jair Bolsonaro contra o poder judicial. Apesar de ter ganho força a ideia de que Bolsonaro deve ser afastado, a hipótese de um impeachment foi enterrada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.