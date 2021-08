“Quiseram transformar este inquérito num ajuste de contas com o PS”

Os socialistas votaram contra o rol de alterações ao relatório final do inquérito ao Novo Banco, que atribuem mais responsabilidades ao Governo de António Costa. Numa declaração de voto apresentada nesta segunda-feira, o PS justifica-se e acusa a direita e BE de transformar um inquérito num “ajuste de contas”.

Uma semana depois de terem sido aprovadas as alterações ao relatório da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, o PS divulgou uma extensa declaração de voto, para deixar bem claro os muitos motivos pelos quais votou contra a versão final do documento, que responsabiliza o Governo socialista pelo processo de venda do banco em 2017. A declaração de voto do PS foi divulgada no mesmo dia em que o Novo Banco apresentou lucros de 137 milhões de euros relativos ao primeiro semestre deste ano.