Autocarros sobrelotados em manhã de greve no metro de Lisboa

Há quem chegue a correr apressado e se detenha surpreendido pelo tamanho da fila que se forma para os autocarros da Carris, junto ao terminal do Campo Grande, em Lisboa. Esta quinta-feira, pelo menos até às 10h há greve parcial no metro de Lisboa. Para quem o costuma apanhar todos os dias, a solução será ir de autocarro. A Carris fez o reforço de algumas carreiras, como a 736 com destino ao Cais do Sodré, mas nem isso é suficiente para impedir que os veículos sigam completamente sobrelotados, fazendo lembrar um cenário pré-pandemia no qual as pessoas seguem viagem encostadas umas às outras e às portas. Geram-se pequenas discussões por um lugar no autocarro por quem diz que tem mesmo de chegar a horas ao trabalho. Apesar de algumas caras surpreendidas, os passageiros estavam já a contar com a greve. Por isso, saíram mais cedo de casa, esperando cumprir a hora de entrada no emprego.



A greve foi convocada pela Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS) e entre as exigências dos trabalhadores estão a valorização dos salários, as progressões nas carreiras e o preenchimento imediato do quadro operacional, perante uma situação que dizem ser de bloqueio da contratação colectiva.

Está previsto que a circulação de comboios se inicie apenas a partir das 10:15 e de acordo com o acórdão do Tribunal Arbitral publicado no domingo, não estão previstos serviços mínimos durante o período da greve.