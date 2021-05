Gordon Brown pede ao G7 e ao G20 ajuda para comprar vacinas para os países mais pobres

OMS precisa de dois mil milhões de doses até ao fim do ano e as perspectivas pioraram por causa da crise na Índia e dos problemas do seu grande fornecedor. Ex-primeiro-ministro britânico apela a uma doação de 49,8 mil milhões de euros.

Se algumas partes do mundo começam a desconfinar, noutras faltam vacinas. Foram já administradas no mundo mais 1100 milhões de doses, mas apenas 18 milhões em África – o fosso é enorme entre os países ricos e pobres, e não se prevê que a situação melhore em breve. Por isso, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown juntou-se à Organização Mundial da Saúde (OMS) para fazer um apelo aos países do G7 e do G20 para ajudarem os países de médios e baixos rendimentos a comprarem vacinas, ou então a partilharem alguns milhões de doses.