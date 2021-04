Meio milénio de história, novos luxos: Convento do Espinheiro reabre hotel em Évora

“Entre as suas paredes viveram-se momentos únicos da História de Portugal, pelos seus jardins passearam príncipes e princesas, nos seus alojamentos dormiram monarcas, nos seus territórios sagrados foram sepultadas celebridades, pelos seus espaços se tomaram decisões que definiram o país. Muitas voltas deu sobre si próprio este convento nascido da aparição de uma imagem da Virgem sobre um espinheiro no século XV. Até, mais de meio milénio depois, se reerguer e inaugurar como um hotel de luxo.” Assim se resumia há uns anos na Fugas a vida do Convento do Espinheiro, aberto como hotel em 2005. Muitas vidas teve, agora marcadas pelas pausas forçadas da pandemia, mas o regresso em força, entre campanhas, novidades e até música ao vivo, dá-se agora: a partir desta sexta, 30 de Abril, volta a receber hóspedes.

Com quartos luxuosos e palacianos, restaurantes, adega, bar de vinhos e spa, terá todos os serviços disponíveis, conforme “as restrições da Direcção-Geral da Saúde”, informa o hotel: “Tudo a funcionar em pleno”.

Aproveitando o Dia da Mãe já no domingo, e a belíssima igreja do Convento, há Missa Especial Dia da Mãe às 9 da manhã.

Mas o cartaz de atracções passa também pelo “apoio à cultura": para sábado, 8 de Maio, está marcado um concerto Rua das Pretas. O bilhete custa 45 euros com vinhos Ervideira e tapas. E há programa de estada que inclui a música ao vivo: 229 euros uma noite com dois bilhetes, quarto duplo deluxe, pequeno-almoço bufete, visita e prova de vinhos no Enoturismo Ervideira.

O restaurante Divinus já está pronto a servir sob as arcadas do monumental espaço. “Criamos produtos simples e tradicionais pratos onde o gosto e o prazer de comer sejam um acto cultural” é a filosofia. Com o chef Jorge Peças, alentejano que já integra a equipa desde quase o início do hotel, trabalham-se do “azeite de galega e cordovil à carne do montado, do pão de Guadalupe aos aromas que crescem espontaneamente nas tórridas planícies alentejanas”. A nova Carta Primavera/Verão integra pratos como Ceviche de dourada da nossa costa, pepino e morango; Vieiras crestadas, guacamole de favas, presunto de porco preto; Robalo assado com risotto de lavagante; Presa de porco preto Beloteiro com “migalhas”, espinafres e puré de mar; ou Triologia de doces regionais.

Foto

Para celebrar a reabertura, há promoções especiais. Que tal quatro noites no Convento com tempo para apreciar todo o espaço e arredores? O programa inclui bebida de boas-vindas, pequeno-almoço bufete, acesso gratuito ao ginásio, sauna, banho turco. jacuzzi, piscina interior e exterior; uma prova de vinhos diária na adega. A oferta: um vale de alojamento para usar de Novembro de 2021 a Março de 2022.

Com a reabertura vem também um novo projecto de “apoio a instituições locais": “Iniciaremos com a Cercidiana [Cooperativa para a Educação, Reabilitação e Inserção de Cidadãos Inadaptados de Évora] e, fundamentalmente, o cliente ao fazer o check-out poderá doar 1€ para esta instituição”.