EUA recomenda pausa no uso da vacina da Johnson & Johnson após seis casos de trombose

Após seis pessoas terem desenvolvido problemas raros de coágulos sanguíneos na sequência da imunização com a vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, os Centros de Controlo e Prevenção das Doenças (CDC) e a Food and Drug Administration (FDA, a agência que regula o mercado dos medicamentos nos Estados Unidos), estão a recomendar uma pausa imediata do uso desta vacina.

As seis pessoas afectadas eram todas mulheres com idades entre os 18 e os 48 anos, e uma delas morreu. Outra está hospitalizada no Nebraska, em estado crítico, após trombose no seio cavernoso cerebral adianta o jornal New York Times, citando fontes informadas da situação. Este é o mesmo tipo de trombose rara verificado com a administração da vacina da Astrazeneca, e que a Agência Europeia do Medicamento considerou como um efeito secundário raro desta vacina – cujos mecanismos não estão ainda compreendidos.

Todos os anos nos EUA entre 300 mil e 600 mil pessoas desenvolvem coágulos sanguíneos, adianta o New York Times. Mas o tipo de coágulo sanguíneo de que sofreram estas pessoas é muito raro.

Na Europa, muitos países, incluindo Portugal, suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca em pessoas com menos de 55 a 60 anos, porque a grande maioria dos casos se verificou em pessoas mais jovens.

Tal como a vacina da AstraZeneca, a vacina da Janssen contra a covid-19 usa um vector viral – um adenovírus, que é um tipo de vírus que causa constipações comuns, mas inactivado, no qual é inserido o ADN de um gene do novo coronavírus, aquele que comanda a produção da proteína spike, a chave-mestra que o SARS-CoV-2 usa para entrar nas nossas células. Este material genético não se insere no nosso próprio ADN, mas as células do nosso sistema imunitário lêem-no e passam a produzir cópias desta proteína. Desta forma, aprendem a reconhecê-la como um alvo a atacar, caso haja uma infecção.

A tecnologia de vectores virais começou a ser desenvolvida na década de 1970 e já foi testada para desenvolver outras vacinas. Um sucesso recente deste tipo de plataforma tecnológica foram duas vacinas contra o vírus do ébola – que estão a ser usadas no actual surto desta febre hemorrágica em África.

Já cerca de sete milhões de pessoas foram imunizadas nos Estados Unidos com a vacina desenvolvida pela Janssen, uma subsidiária da Johnson & Johnson, e há mais nove milhões de doses enviadas para os vários estados norte-americanos.

Os CDC vão reunir o Comité Consultivo sobre Práticas de Imunização na quarta-feira para rever estes casos e avaliar o seu significado potencial, enquanto continua a investigar estes casos, anunciou a FDA no Twitter. Os casos de coágulos.

As primeiras 30 mil vacinas da Janssen contra a covid-19 vão chegar a Portugal esta quarta-feira. A vacina da farmacêutica do grupo Johnson & Johnson distingue-se das restantes três (Pfizer, Moderna e AstraZeneca) por ser de toma única e poder ser armazenada durante três meses num frigorífico normal, o que facilita a logística em torno da sua distribuição e aplicação. Com este reforço, Portugal ficaria com 1,9 milhões de doses de quatro vacinas diferentes contra a covid-19 disponíveis para administrar durante este mês de Abril.

Aprovada a dia 11 de Março pela Agência Europeia do Medicamento, a vacina da Janssen é comercializada em frascos de cinco doses de 0,5 mililitros cada uma. A Comissão Europeia acordou com a Janssen a compra de 200 milhões de doses em 2021, com uma opção de 200 milhões de doses adicionais. Destas, prevê-se que cheguem a Portugal, ainda durante o segundo trimestre deste ano, 1,25 milhões de doses, do total de 4,5 milhões de doses desta vacina que o país deverá ter disponíveis ao longo deste ano.

Não é ainda claro qual vai ser o impacto desta suspensão da vacina da Johnson & Johnson nos planos da Administração de Joe Biden para ter suficientes vacinas contra a covid-19 no mercado para poder começar a imunizar todos os adultos nos Estados Unidos a partir de Maio – mas deve atrasar esses planos.