Suzana Garcia, uma pré-candidata polémica à espera do aval de Rui Rio

Há uns meses, o PÚBLICO noticiava movimentações na extrema-direita portuguesa, com dissidentes do Chega, partido liderado por André Ventura, a quererem formar uma nova força política: a Liga Nacional. Manifestando desejo de se afastar do Chega — um partido de “gente do sistema louquinha para arranjar um tacho” — a Liga Nacional começou a recolher assinaturas e a construir um programa e quando precisou de um rosto mediático para liderar a nova força política, a escolha foi óbvia: Suzana Garcia.