O que se espera da geração que escreveu e criou durante os anos Trump?

O foco está em Amanda Gorman. Negra, 22 anos, poeta juvenil laureada aos 16 anos. Sabe que se dirige não apenas a uma nação, mas ao mundo. De frente para ela, ao lado dela, atrás, uma pequena multidão de homens e mulheres de máscara escutam em silêncio uma conjugação de palavras contrastantes com as que incendiaram aquela escadaria do Capitólio onde ela está agora, de pé. O que dirá a fotografia daquele momento ao futuro?