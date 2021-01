Morreu Jean Graton, o autor de BD francês que nos deu Michel Vaillant

Michel Vaillant, o mítico piloto de Fórmula 1 da banda desenhada, nasceu em 1957, nas páginas da famosa revista Tintin, e continua activo até hoje. O seu criador, porém – Jean Graton, um dos grandes nomes da época de ouro da banda desenhada franco-belga –​, morreu esta quinta-feira, junto da sua família. Tinha 97 anos e vivia em Bruxelas, na Bélgica, desde os anos 1940.

Antes da Tintin e dos carros, Graton, que nasceu em Nantes, França, em 1923, trabalhou em publicidade e animação, e foi ilustrador de As mais belas histórias do Tio Paulo, de Jean-Michel Charlier, na revista Spirou. Também fez ilustração para o jornal Les Sports. Na Tintin, começou a escrever e a desenhar as suas próprias histórias sobre desportos como râguebi, basquetebol, escalada, boxe, hóquei no gelo ou futebol americano, reunidas no álbum de 1957 Ça C'est du Sport.

Mas o seu principal foco de atenção estava, claro, nas corridas de carros do seu herói, Michel Vaillant. Na saga homónima, que ficará como o principal legado do autor para a banda desenhada, o piloto de ficção competia em eventos reais, com pilotos que existiam mesmo. Graton desenhava-as com um grande nível de realismo e detalhe. Fê-lo até aos 80 anos, que cumpriu em 2004, ano em que se reformou, deixando o filho, Philippe Graton, com quem tinha começado uma editora no início dos anos 1980 e que já era responsável pelos textos, continuar o trabalho na saga que prossegue até aos dias de hoje. 13 Jours, o último álbum da nova série de livros de Michel Vaillant, saiu em 2019. No total, foram publicados mais de 70 volumes dessas aventuras. O PÚBLICO editou oito histórias inéditas da saga em 2014.

Trabalhar com a família próxima aconteceu mais vezes na carreira de Graton – como na série Les Labourdet, dos anos 1960, sobre uma família dos subúrbios parisienses, em que as ilustrações do autor surgiam acompanhadas por textos da sua esposa, Francine. Também foi responsável por Julie Wood, série sobre uma motociclista que acabou por transitar para a saga Michel Vaillant.

O herói mais carismático de Jean Graton chegou ao cinema em 2003, num filme de imagem real de Louis-Pascal Couvelaire, com Sagamore Stévenin como Michel Vaillant e Diane Kruger como Julie Wood.

Graton era comendador da Ordem das Artes e das Letras em França e cavaleiro da Ordem de Leopoldo na Bélgica.