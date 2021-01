Um excerto das memórias do investigador sueco Hans Rosling (1948 – 2017)

Chega nesta quinta-feira às livrarias portuguesas, com a chancela da Temas e Debates, Como Aprendi a Compreender o Mundo, as memórias que Hans Rosling escreveu com a jornalista Fanny Härgestam. Neste capítulo, o investigador sueco, co-autor do bestseller Factfulness , fala-nos das viagens da juventude, do 25 de Abril em Portugal e de Moçambique no pós-independência.