Covid-19: variante descoberta no Reino Unido circula em 25 países europeus

Portugal registou pelo menos 72 casos de contágio pela nova variante do SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido.

A nova variante do SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido já foi detectada em pelo menos 25 países europeus, incluindo a Rússia, afirmou esta quinta-feira o director regional europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em conferência de imprensa, o belga Hans Kluge lembrou que este coronavírus, como todos, “muda com o tempo” e garantiu compreender o alarme pelo surgimento de variantes como a designada por B.1.1.7, identificada em Setembro no Reino Unido.

Hans ​Kluge defendeu que todos os países europeus devem aumentar esforços para apurar sequências genéticas de amostras do SARS-CoV-2 e trocar informações sobre elas. O responsável do departamento imunológico da OMS Europa, Oleg Benesh, salientou que há “dúvidas legítimas” sobre a eficácia das vacinas já disponíveis contras as novas variantes, mas que “não há provas de que a imunidade adquirida [com as vacinas] não proteja”. “A vacina gera imunidade contra os antigénios do vírus, esta imunidade é policlonal, ou seja, produz anticorpos contra diferentes fragmentos e antigénios do vírus e é por isso que esperamos que funcionem, não temos provas do contrário”, considerou.

Hans Kluge indicou que, no ano passado, houve 26 milhões de casos de contágio e mais de 580.000 mortes na região europeia. “Desde o começo do ano, mais de 280 milhões de habitantes da região europeia estão em condições de confinamento total e durante a semana passada aumentou o número de países que anunciaram confinamentos parciais. Na região continuam a verificar-se índices muito altos de transmissão da infecção”, notou.

O director europeu da OMS apontou que “2021 ainda será um ano de pandemia, mas enfrenta-se uma situação mais controlável e previsível”, para o que contribuirão as campanhas de vacinação que já decorrem em 31 países europeus. “Dez países concentram 95% de todas as vacinas, por isso temos que trabalhar intensamente para conseguir uma vacinação uniforme em todos”, referiu.

Portugal registou pelo menos 72 casos de contágio pela nova variante do SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Na última actualização das análises genéticas ao coronavírus, divulgada na terça-feira, o Insa afirma que os dados da nova variante, mais contagiosa, detectada no Reino Unido “apontam para a existência de transmissão comunitária”. O Insa, que já analisou 2342 sequências do genoma do SARS-CoV-2 a partir de amostras recolhidas em pessoas infectadas, detectou “38 novas sequências da nova variante” em amostras recolhidas nos aeroportos de Lisboa e Porto e junto de todas as regiões de saúde do país, excepto da Madeira.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infecção em todo o mundo. Em Portugal, já morreram 8236 pessoas dos 507.108 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.