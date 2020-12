Ellen Page é Elliot. Estrela de Juno e Umbrella Academy assume-se como transgénero

A estrela de Hollywood nomeada a um Óscar pelo seu trabalho no filme Juno e conhecido até então pelo nome Ellen Page anunciou esta terça-feira que é transgénero. Numa publicação no Twitter e no Instagram, Elliot Page explica que quer deixar de ser conhecido como Ellen Page — nome com que foi registado à nascença.

“Quero partilhar convosco que sou trans, os meus pronomes são ele/eles e o meu nome é Elliot”, começou por escrever Page, 33 anos. "Não dá para começar a expressar o quão incrível é sentir que me amo o suficiente para perseguir o meu eu autêntico”, admite o actor. “Sinto-me afortunado por estar a escrever isto. Por estar aqui. Ter chegado a este ponto na minha vida.”

Como Ellen Page, o actor e produtor canadiano ficou conhecido em vários filmes e séries aclamados pela crítica desde Juno, A Origem, X-Men e, mais recentemente, Umbrella Academy. Page estreou-se como realizador no ano passado com o documentário There's Something in the Water sobre o impacto da poluição na Nova Escócia, no Canadá. Em 2018, casou-se com a dançarina profissional e coreógrafa Emma Portner.

Em 2014, assumiu-se como homossexual durante uma conferência pelos Direitos Humanos em Las Vegas, nos Estados Unidos. “Sofri durante anos por medo”, disse na altura. “O meu espírito sofreu, a minha saúde mental sofreu e as minhas relações sofreram.”

Agora, Page pede paciência aos fãs e admite que espera reacções menos compreensivas à novidade. “A minha alegria é real, mas também é frágil”, reconhece. “Tenho medo da invasão, do ódio, das ‘piadas’ e da violência”. Ainda assim, Elliot Page diz que não vai desistir de lutar por outra realidade: “Para todas as pessoas trans que lidam com abuso, ódio de si mesmos, e a ameaça diária de violência: eu vejo-vos, eu amo-vos e vou fazer tudo aquilo que posso para mudar este mundo para o melhor.”

“Amo-te tanto, Elliot”, respondeu Emma Portner num comentário do Instagram.

A GLAAD, uma aliança a favor dos direitos LGBT nos Estados Unidos agradeceu a mensagem do actor. "[Page] deu-nos personagens fantásticas no grande ecrã, e tem sido uma voz para as pessoas LGBT. Agora, Elliot será uma inspiração para incontáveis pessoas trans e não-binárias”, lê-se num comentário da organização no Twitter.