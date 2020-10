Emergência talvez, confinamento geral (ainda) não

É um primeiro-ministro cada vez mais pressionado que vai esta sexta-feira ouvir os partidos sobre a medidas a adoptar para combater a propagação da pandemia de covid-19, antes de reunir o Conselho de Ministros a título extraordinário no sábado, para depois falar ao país. Pressionado pelos números de infecção que não param de bater recordes; pelo sector da saúde que começa a dar sinais de ruptura; pelas divisões parlamentares e até dentro do Governo sobre as medidas a adoptar; pelos autarcas; pelas recomendações europeias; e até pelo Presidente da República, que esta quinta-feira admitiu um novo estado de emergência, desde que proposto “por outro órgão de soberania”.

