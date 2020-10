Costa diz que não leva a mal que o PSD vote contra o OE

O primeiro-ministro considera a posição anunciada nesta sexta-feira pelo PCP, de que se abstém na votação do Orçamento do Estado para 2021 na generalidade - embora com condições, para a fase de especialidade - um “excelente indicador” de que a proposta do Governo será aprovada. Quanto à decisão anunciada pelo PSD, de votar contra, António Costa disse que já contava com isso e que não leva a mal.

Continuar a ler