Adão Silva eleito líder da bancada do PSD com 81% dos votos

Adão Silva foi eleito líder da bancada parlamentar com 64 votos a favor (o que representa 81% dos votos), seis votos brancos e nove nulos. O deputado era candidato único ao cargo, sucedendo a Rui Rio que tem acumulado a presidência do partido e do grupo parlamentar desde Novembro do ano passado.

Rui Rio foi eleito no ano passado com 71 votos (em 79 deputados), registando-se seis votos brancos e dois nulos, o que correspondeu a 89,8% dos votos. Anteriormente, em Fevereiro de 2018, Fernando Negrão conseguiu apenas 37,8% dos votos numa altura em que a bancada parlamentar deu sinais de contestar Rui Rio, o líder que o PSD tinha acabado de eleger.

Depois de ser eleito, Adão Silva mostrou-se satisfeito com resultado. “O desafio principal é representar bem os cidadãos. É isso que faremos com espírito de solidariedade e encontrando as soluções mais inovadoras. Podem contar com um grupo parlamentar empenhado e dedicado”, disse aos jornalistas no Parlamento.

Adão Silva foi questionado sobre as queixas de alguns deputados relativas à falta de reserva no acto de votar por se encontrar ligada uma câmara do partido. O novo líder parlamentar desvalorizou as queixas, referindo que as filmagens foram suspensas quando foi pedido.

A primeira reunião da bancada com a nova direcção está marcada para a próxima quinta-feira, depois de ter havido reclamações sobre falta de debate interno.

O candidato (que foi o único a concorrer depois da desistência de Pedro Pinto) apresentou-se com a mesma equipa ao manter os vice-presidentes (Carlos Peixoto, Luís Leite Ramos, Clara Marques Mendes, Afonso Oliveira e Ricardo Baptista leite), acrescentando Catarina Rocha Ferreira. Foram também eleitos na mesma lista os coordenadores e vice-coordenadores nas comissões parlamentares.