Detido adolescente suspeito de ter matado duas pessoas durante os protestos em Wisconsin

Um adolescente de 17 anos foi esta quarta-feira detido pelas autoridades do estado de Illinois por ser suspeito de matar duas pessoas durante os protestos em Kenosha, no estado vizinho do Wisconsin. Esta terça-feira à noite, duas pessoas morreram e uma ficou ferida com gravidade depois de confrontos com a polícia nas ruas da capital do estado de Wisconsin.

Os manifestantes saíram à rua para uma terceira noite de protestos em Kenosha e noutras cidades, depois de Jacob Blake, norte-americano negro, ter sido baleado sete vezes por um polícia, pelas costas e à queima-roupa, no domingo. O homem está paralisado da cintura para baixo e “a lutar pela vida”. O incidente, gravado em vídeo por testemunhas, provocou uma nova onde os protestos contra o racismo e o uso da força pela polícia norte-americana.

Segundo avançam a agência Reuters e a AP News, que citam fontes judiciais, Kyle Rittenhouse, que vive em Antioch, cidade que fica a menos de 25 quilómetros de Kenosha, foi detido e é acusado de “homicídio doloso em primeiro grau”. Também a polícia de Antioch confirmou que um jovem de 17 anos foi preso por estar ligado ao tiroteio em Kenosha.

O adolescente de 17 anos foi visto a atirar contra manifestantes na noite de terça-feira, por volta da meia-noite. O ataque foi gravado por várias pessoas e o vídeo está a circular nas redes sociais. Uma das vítimas foi baleada na cabeça e outra no peito, disse o xerife David Beth ao jornal Milwaukee Journal Sentinel. A terceira pessoa também foi baleada, mas sofreu ferimentos que não são considerados fatais.

Donald Trump anunciou esta quarta-feira, através do Twitter, que vai enviar membros da polícia federal e da Guarda Nacional para Kenosha, no Wisconsin​, ao mesmo tempo que a cidade se prepara para a quarta noite de protestos.

“Não vamos tolerar saques, incêndios criminosos, violência e ilegalidade nas ruas americanas. A minha equipa acabou de falar com o governador Evers, que concordou em aceitar assistência federal (Portland deveria fazer o mesmo!)”, escreveu o Presidente nos Estados Unidos.

As duas primeiras noites de protestos em Kenosha foram marcas por vandalismo e incêndios que destruíram várias empresas. À terceira noite, os confrontos tornaram-se mortais. Os novos distúrbios começaram quase duas horas após o início do recolher obrigatório em Kenosha, às 20h00 (hora local, 2h em Lisboa).

De acordo com reportagens da televisão local, membros da polícia tentaram com um megafone dispersar um grupo de manifestantes que se reuniu em frente ao Palácio da Justiça de Kenosha. A polícia acabou por disparar gás lacrimogéneo contra os manifestantes, enquanto dezenas de agentes da polícia de choque foram vistos a sair da porta principal do tribunal para conter o protesto.

Não sabe, para já, o que desencadeou o tiroteio, mas as ruas de Kenosha fervilharam com uma mistura inflamável de manifestantes e pessoas armadas, que protegiam os negócios locais. “Parece ser um membro de um grupo de milícia que decidiu ser um vigilante e fazer justiça com as próprias mãos e pôr fim à vida de manifestantes inocentes”, disse o vice-governador de Wisconsin, Mandela Barnes, à televisão MSNBC esta quarta-feira, antes mesmo de ser anunciado que o adolescente tinha sido detido.