Rui Pinto vai ser libertado esta sexta-feira

Rui Pinto, o hacker fundador do Football leaks vai ser libertado na tarde desta sexta-feira, avançou o Diário de Notícias e confirmou o PÚBLICO junto de fonte judicial. A sua libertação é esperada a qualquer momento. Rui Pinto esteve em prisão preventiva mais de um ano e passou, em Abril, para prisão domiciliária depois de ter aceitado revelar as passwords dos discos encriptados que tinha na sua posse. Rui Pinto terá, agora, que se apresentar semanalmente à PJ e fica com as medidas de coação de termo de identidade e residência.

Esta decisão, confirmou a mesma fonte, foi tomada pelo juiz que irá julgar o pirata informático. E tem em conta a colaboração que Rui Pinto está a ter com as autoridades judiciais.

Ao PÚBLICO, o advogado Francisco Teixeira da Mota disse tratar-se de “uma decisão muito positiva e uma vitória do bom senso e da justiça sobre uma punição desmesurada que foi feita a Rui Pinto”.

Já no final do mês de Julho, o PÚBLICO confirmou que cinco dos processo que foram abertos contra Rui Pinto tinham sido provisoriamente suspensos, na sequência da cooperação que o jovem tem realizado com as autoridades portuguesas.

Rui Pinto foi detido em Budapeste, em Janeiro de 2019. O mandado de detenção europeu foi emitido pelo DCIAP e abrangia os crimes de acesso ilegal aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen. A 21 de Março, Rui Pinto chegou a Portugal acompanhado pelas autoridades e em Setembro desse mesmo ano foi acusado de 147 crimes.

Do Footbal Leaks ao Luanda Leaks