Morreu o escritor espanhol Juan Marsé

O escritor catalão Juan Marsé, um dos grandes nomes da literatura espanhola, morreu na noite de sábado num hospital de Barcelona, informou a sua agência ao início da manhã deste domingo.

Autor de vários romances traduzidos em português – entre os quais O Feitiço de Xangai, O Amante Bilingue, ou Essa Puta Tão Distinta –,​ Marsé foi talvez o melhor retratista literário da Barcelona (a cidade onde nasceu, em 1933) do pós-guerra e dos anos do franquismo, com um olhar agudo sobre a classe proletária (em que nasceu), os desfavorecidos e os marginalizados. Com os escritores catalães Manuel Vásquez Montalbán, Juan Goytisolo e Eduardo Mendoza, entre outros, fazia parte da famosa “Geração dos 50”.

Juan Marsé, Prémio Cervantes em 2008, tornava as suas narrativas, com uma escrita irónica e lúcida, em contínuas e ágeis divagações em redor da memória colectiva espanhola, numa espécie de “ofício de trevas” em que buscava algo que parecia sempre em fuga, mas com que o escritor procura dar sentido à História. Talvez por isso fosse tão intensa a sua relação e o encanto com o cinema (que foi também uma característica dos intelectuais da sua geração como reacção ao franquismo), não apenas porque colaborou em diversos guiões, mas porque a sua escrita era bastante cinematográfica nas imagens que criava e nos diálogos quase sempre assertivos.