Ou voa ou racha com a TAP

Quando comecei a viajar pela TAP entre a Madeira e Lisboa nos longínquos anos 60, ultrapassei rapidamente as saudades do mar que cheguei a julgar insuperáveis a bordo desse magnífico navio que era o “Funchal” (ainda hoje o podemos ver, como uma relíquia intemporal, num cais perto do Parque das Nações). A sensação de rapidez e proximidade aéreas (90m de viagem) acabou por vencer as delícias do vagaroso tempo marítimo (24 horas) entre a minha terra e a capital do país. Além do mais, apesar desses encantos marítimos, a TAP apresentava então um excelente serviço de cabine, era pontual, os aviões estavam sempre impecáveis, enfim, não faltava nada a favor da compressão do tempo para quem, como eu, vivia a agitação febril dos verdes anos. E nem a decadência a que fui assistindo na trajectória da TAP – até atingir o ponto negro dos últimos tempos – chega para apagar essa memória feliz e intensa.

