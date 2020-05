“Portugal está pronto”: três praias portuguesas entre as dez “mais seguras da Europa”

Para quem procura um Verão com “espaço, ar puro, sol, mas, acima de tudo, um local seguro para si e para a sua família”, a organização European Best Destinations (EBD) acaba de publicar o seu top 10 de praias “mais seguras da Europa”. E Portugal tem três praias na lista. Porque, pode ler-se no artigo, “Portugal está pronto”.

Comporta (que surge em 2.º lugar, comprovando a sua cada vez maior fama mundial), seguida logo por Porto Santo (4.º) e a Meia Praia de Lagos (7.º) são os grandes destaques portugueses desta lista criada, segundo a EBD, seguindo critérios como o “baixo número de pessoas infectadas com coronavírus”, o “tamanho das praias e o número de metros quadrados disponíveis para cada pessoa”.

Mas não só: “Estes destinos foram também seleccionados com base na grande oferta de villas privadas, apartamentos turísticos, hotéis pequenos e médios com carta de regras sanitárias e de compromisso para com os viajantes, como limpeza e desinfecção de quartos depois de cada estadia, ou respeito pelo distanciamento social”.

Foto Comporta, Alentejo NUNO FERREIRA MONTEIRO

Além disso, “estes destinos estão localizados perto de hospitais que nunca estiveram sobrelotados durante a crise, com uma média de camas de hospital per capita acima da média europeia”, refere a EBD.

A lista começa com Preveza (a praia principal da zona é Monolithi​, com 22Km), na Grécia, um dos “países menos afectados pelo coronavírus”, com “medidas de segurança e saúde para garantirem aos turistas umas férias seguras”.

Sobre a entrada portuguesa da Comporta diz-se que “por vezes se pode ficar” nesta praia alentejana “por horas sem encontrar ninguém”. Depois fala-se logo em Madonna a cavalgar por estas bandas, com “20km de areal”. Sublinhando-se que o Alentejo é das “zonas menos afectadas pelo coronavírus na Europa - até menos de 600 vezes menos casos que noutras regiões da Europa”, indica-se.

Foto Porto Santo, Madeira DANIEL ROCHA

“Portugal tem centenas de quilómetros de praias magníficas”, lê-se, “perfeitas para umas férias em famílias”. “A praia da Comporta fica a poucos quilómetros de Lisboa, uma das mais bonitas capitais da Europa”, e “nunca está sobrelotada, mesmo em Julho e Agosto”. Em destaque ainda no texto, a oferta turística de “apartamentos, villas privadas, pequenos hotéis”. “Há muito espaço para o guarda-sol e a toalha de praia.”.

Os destaques portugueses incluem também informações sobre a situação da covid-19 em Portugal ou medidas de segurança para o turismo – refere-se o selo “Clean and Safe” do Turismo de Portugal – e que a hotelaria reabriu e que entre 15 de Junho e 1 de Julho se espera estar tudo a funcionar em pleno. “Não é necessária quarentena”.

A Madeira surge em 4.º lugar, graças a Porto Santo. “Um destino perfeito para relaxar na natureza”, com “praias douradas que são famosas mundialmente”, incluindo “pelas suas virtudes terapêuticas”. A talassoterapia é destacada como “perfeita para o que precisamos agora mesmo”. “A Madeira estará pronta a acolher viajantes a partir de 1 de Julho”, indica-se (altura em que termina quarentena obrigatória, mas continuará a ser necessária apresentação ou realização de teste à chegada).

O Algarve marca presença com a Meia Praia de Lagos, realçando-se que é também das “regiões menos afectadas” na Europa” e “Lagos uma das cidades menos afectadas da região”. “O Algarve é um destino preferencial para viajantes em busca de destinos seguros para este Verão”.

Meia Praia, Lagos CM Lagos Meia Praia, Lagos CM Lagos Meia Praia, Lagos CM Lagos Fotogaleria CM Lagos

Destacam-se as mais-valias de Lagos (o centro histórico, bares da moda e café, o mercado de peixe e frescos, praias “magnificentes"). “A maior praia de Lagos é a Meia Praia”, com “quase 5km de areias douradas”, “mesmo em época alta não terá de esforçar-se para encontrar alguns metros quadrados” à sua volta e “o distanciamento social será respeitado”. “Se tiver sorte”, até pode “também desfrutar de outras belas, mas pequenas, praias de Lagos” - aqui, uma “sorte” que poderá ser algo difícil de dar-se, diríamos, se pensarmos na habitual ocupação das praias da Ponta da Piedade. A farta oferta turística é também destacada.

Preveza, Grécia Comporta, Portugal Península Hel, Polónia Porto Santo, Portugal Halikounas (Corfu), Grécia Ghajn Tuffieha, Malta Meia Praia (Lagos), Portugal Jurmala, Letónia Nida, Lituânia Binz (ilha de Rügen), Alemanha