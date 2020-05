EUA com mais 2,4 milhões de pedidos de subsídio de desemprego na última semana

O dia 21 de Março foi quando a escalada nos pedidos de subsídio de desemprego começou nos EUA. Precisamente dois meses depois, a pandemia continua a justificar números até agora inimagináveis. Os dados hoje libertados pelo Departamento de Trabalho indicam que na última semana houve mais 2,43 milhões de pedidos, um valor em linha com as expectativas de analistas e meio milhão abaixo do registado na semana anterior.

Com os resultados desta semana, que dizem respeito aos pedidos submetidos na semana que acabou a 16 de Maio, os EUA registaram desde 21 de Março um total de 38.885.000 de novos pedidos de desemprego. É quase duas vezes o número de empregos criados na última década.