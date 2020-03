Marcelo decide sobre Orçamento do Estado “até ao final desta semana”

O documento final do Orçamento do Estado (OE) para este ano chegou às 9h30 desta manhã à Presidência da República, e, segundo Belém, “será analisado pelas assessorias competentes”. Através de uma pequena nota, a Presidência da República revela que a decisão sobre o OE será tomada e anunciada “até ao final desta semana”. A expectativa é de promulgação, para que possa entrar em vigor após a publicação em Diário da República.

A proposta de Orçamento de Estado para 2020 foi aprovada, em votação final global a 6 de Fevereiro, com os votos a favor do PS, a abstenção do BE, PCP, PAN, PEV e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra. O documento foi o primeiro OE aprovado com excedente orçamental em democracia.

A mesma votação permitiu aprovar as propostas de lei referentes às Grandes Opções do Plano para 2020 e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental para os anos de 2020-2023.

Entre as medidas aprovadas para este Orçamento do Estado estão as da gratuitidade das creches para crianças até aos três anos (até 2023), a aplicação da tarifa social da energia para desempregados, o reforço de verbas para os passes sociais, a tributação a 10% de IRS das pensões de não residentes, maior redução no IRS para casais com mais de três filhos e um aumento extraordinário de pensões. Ficou também estabelecido o fim da devolução dos manuais gratuitos no 1º ciclo e o fim dos “vistos gold" em Lisboa e no Porto.