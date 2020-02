Morreu o historiador e colunista Vasco Pulido Valente

Vasco Pulido Valente, o escritor, ensaísta e comentador político português morreu esta sexta-feira no hospital em Lisboa onde estava internado. A informação foi confirmada ao PÚBLICO por fonte familiar. O escritor morreu aos 78 anos.

Vasco Pulido Valente, pseudónimo de Vasco Valente Correia Guedes nasceu em Lisboa a 21 de Novembro de 1941. Por não gostar do seu nome de nascimento, por volta dos 17 anos de idade passou a adoptar o nome pelo qual é mais conhecido e com o qual assina as suas obras. Licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e tirou um doutoramento em História pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Foi colunista do PÚBLICO desde a sua fundação. Colaborou ainda com o Expresso, Diário de Notícias, A Tarde e O Independente. Vasco Pulido Valente foi ainda comentador da TSF, da Rádio Comercial e da TVI.

É autor de obras como O poder e o povo: A revolução de 1910 (1976), O País das Maravilhas (1979), Estudos sobre a crise nacional (1980), Tentar perceber (1983), Às avessas (1990), Portugal: Ensaios de História e Política (2009), De Mal a Pior - Crónicas (1998-2015), O Fundo da Gaveta - Contra-Revolução e Radicalismo no Portugal Moderno (2018).