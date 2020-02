“Não há continuidade”, diz Bloco sobre exclusão na escolha de nomes para Tribunal Constitucional

A exclusão do Bloco de Esquerda das negociações para os nomes que irão integrar o Tribunal Constitucional mostra “inequivocamente” que não existe continuidade da solução governativa da última legislatura entre o PS, Bloco, PCP e PEV. A leitura é feita pelo líder da bancada do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, que critica a "auto-suficiência” socialista. “É a sua escolha e sua prerrogativa, mas o PS, ao fazer esta escolha, não dá continuidade ao diálogo que existiu na última legislatura e que envolveu o Bloco de Esquerda na indicação de nomes”, considerou o líder da bancada bloquista.

A reacção do Bloco de Esquerda chega depois de serem conhecidos os nomes que o PS vai propor para preencher as duas vagas no Tribunal Constitucional: o juiz António Clemente Lima e o antigo secretário de Estado Vitalino Canas. Os dois nomes irão substituir as vagas deixadas em aberto por Cláudio Monteiro e Clara Sottomayor.

“Este episódio marca uma nova fase do PS na situação política. Não há continuidade da situação política anterior. A escolha é do PS. É uma escolha que se materializa por o PS não ter dialogado na escolha”, assumiu.

Os bloquistas sublinham que “a pluralidade de opiniões ajuda ao debate” e que a falta da mesma “empobrece” o Tribunal Constitucional.

Para o Bloco de Esquerda, os nomes apresentados demonstram a diferença na qualidade e na orientação política. O líder parlamentar criticou ainda que o PS tenha nomeado dois homens “reforçando a desigualdade de género já bastante patente” no Tribunal Constitucional.

Pedro Filipe Soares criticou ainda a escolha de Vitalino Canas, “o provedor-maravilha das empresas de trabalho temporário” e que “acumulou esse cargo com o mandato de deputado, mesmo quando se discutiam alterações profundas ao Código de Trabalho”. Para o bloquista, esta acumulação de funções no passado demonstra uma “falha na isenção”. “Sabemos por que interesses alinhou. Não temos dúvidas sobre que interesses alinhará no Tribunal Constitucional”, antecipa o deputado.

Os bloquistas consideram que a escolha de Vitalino Canas vai contra os direitos dos trabalhadores e por isso rejeita apoiar a nomeação avançada pelo PS.

Sobre António Clemente Lima, o Bloco de Esquerda é menos crítico, ainda que cole a sua nomeação à de Vitalino Canas. “Estará sempre na sombra de Vitalino Canas, um ícone de precariedade no nosso país”, sublinhou.