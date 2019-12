Exportações sobem 8,4% e importações 6,5% em Outubro

As exportações de bens aumentaram 8,4% e as importações subiram 6,5% em Outubro face ao mesmo mês de 2018, sobretudo impulsionadas pela evolução do comércio dentro da União Europeia (UE), divulgou o INE esta terça-feira.

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), “destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de ‘material de transporte’ (+12,9% e +19,3%, respectivamente).

Excluindo os ‘combustíveis e lubrificantes’, em Outubro as exportações aumentaram 7,3% e as importações cresceram 5,9% (+6,7% e +10,4%, respectivamente, em Setembro de 2019).

No mês em análise, o défice da balança comercial de bens aumentou sete milhões de euros face ao mês homólogo de 2018, atingindo 1647 milhões de euros, sendo que, excluindo os combustíveis e lubrificantes, o saldo foi negativo em 1138 milhões de euros, o que representa uma redução do défice em seis milhões de euros face a Outubro de 2018.