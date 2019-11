Primeiro-ministro de Malta recusa perdão a suspeito de envolvimento no assassínio de jornalista

O homicídio da jornalista Daphne Caruana Galizia continua a abalar o Governo maltês e o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia estão preocupados com o Estado de Direito em Malta. O primeiro-ministro, Joseph Muscat, recusou os apelos vindos da Europa para que se demitisse e concedesse imunidade ao empresário Yorgen Fenech, apontado como um dos envolvidos no crime, em troca de informações.

Numa reunião que se prolongou pela madrugada desta sexta-feira, os membros do Governo discutiram o afastamento de Muscat e a concessão do perdão presidencial. Acabaram por as recusar e a disputa de liderança que se previa dentro do Governo, entre o primeiro-ministro e o seu número dois do executivo, Chris Fearne, não aconteceu. Os pedidos de demissão vieram do Conselho da Europa, dos familiares da jornalista e da oposição.

“Tomei a decisão final com os meus colegas, que decidiram não ser apropriado conceder o perdão”, disse Muscat em conferência de imprensa, rodeado pelos membros do executivo. O primeiro-ministro, no poder desde 2013, argumentou que a decisão foi tomada com base nos conselhos do chefe da polícia e do procurador-geral.

A reunião foi convocada de emergência depois de o empresário maltês Yorgen Fenech ter sido detido na semana passada – foi entretanto libertado, noticia a Reuters – e dito estar disposto a fornecer informações sobre os mandantes do crime em troca de perdão presidencial.

O empresário maltês é considerado pessoa de especial interesse pela investigação. A Reuters revelou que é proprietário de uma empresa secreta – a 17 Black – que financiava outras empresas secretas no Panamá, desta vez propriedade do chefe de gabinete de Muscat, Keith Schembri, e do ministro do Turismo, Konrad Mizzi. A investigação da agência britânica confirmou a de Caruana Galizia.

O filho de Caruana Galizia, Paul, acusa o Governo de ser um bloqueio às investigações e de manter no poder os mandantes do homicídio, acusação negada pelo primeiro-ministro, que diz não existir impunidade em Malta. “Tenho o firme compromisso de ver este caso concluído sob a minha governação. Acho que as autoridades já fizeram o que muitos acharam que não seria possível, isto é, os grandes avanços na investigação. O meu papel é ver esta investigação concluída”, disse o primeiro-ministro.

Malta preocupa União Europeia

No entanto, as preocupações com o Estado de Direito no mais pequeno país da União Europeia têm subido de tom. O Parlamento Europeu aprovou esta semana o envio de uma “missão urgente” a Malta e a comissária europeia responsável pelo Estado de Direito na União Europeia, Vera Jourova, pediu uma reunião urgente ao Governo maltês.

“Não comentamos investigações nacionais em curso. Dito isto, a Comissão Europeia tem consistentemente declarado que esperamos uma investigação minuciosa e independente sobre as pessoas responsáveis por este crime, para que sejam levadas à Justiça”, disse a comissária europeia, citada pelo Guardian. “Temos de enviar um claro sinal a todos os jornalistas: é seguro trabalharem na Europa. Se os jornalistas são silenciados, também o é a democracia. Liberdade de imprensa, pluralismo e a protecção dos jornalistas são a base para uma sociedade livre e democrática”, continuou.

Em 2016, Daphne Caruana Galizia, uma das jornalistas mais conhecidas em Malta, denunciou em artigos de investigação que o então ministro da Energia e até recentemente ministro do Turismo, Konrad Mizzi, e o chefe de gabinete de Muscat, Keith Schembri, eram beneficiários de empresas secretas sediadas no Panamá. Fê-lo por meio de informação recolhida nos chamados Panama Papers.

O caso abalou a política maltesa e a jornalista viu-se no meio da luta política entre o Governo e a oposição, com a sua segurança a estar cada vez mais em risco, diz o Guardian. Em 2017, foi assassinada com uma bomba colocada no seu carro e o caso gerou ondas de choque por toda a Europa.

As investigações duram há mais de dois anos e na semana passada fizeram avanços significativos, depois de o homem que se suspeita ter sido o intermediário da conspiração do homicídio, Melvin Theuma, ter recebido um perdão e ter disponibilizado informações. De acordo com a imprensa local, Theuma forneceu gravações áudio aos investigadores, diz a Reuters.

As novas informações permitiram aos investigadores obter esta semana mandato judicial para buscas na casa de Schembri, que se demitiu de imediato, depois de meses de apelos a que fosse demitido. Pouco depois, Mizzi apresentou a demissão e o ministro da Economia, Christian Cardona, suspendeu funções até à conclusão das investigações. O caso abalou o Governo, acusado pela oposição de ser uma “máfia” no poder.