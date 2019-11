Adalberto da Costa Júnior é o novo líder da UNITA

Os delegados da UNITA reunidos no complexo Sovsmo, em Viana, nos arredores de Luanda, escolheram esta sexta-feira Adalberto da Costa Júnior para suceder a Isaías Samakuva na liderança do maior partido da oposição em Angola. O até agora líder da bancada parlamentar do partido angolano transforma-se assim no terceiro presidente que o partido fundado por Jonas Savimbi tem desde a sua criação em 1966.

O terceiro e último dia do XIII Congresso Ordinário da UNITA ficou marcado por numerosos atrasos na votação que, depois de estar marcada para as 9h00 (uma hora menos em Lisboa), acabou por começar apenas ao princípio da tarde, prolongando-se durante várias horas. E se estava previsto o nome do vencedor ser anunciado às 16h de Lisboa, foram precisas mais de duas horas até se conhecer o vencedor.

Adalberto da Costa Júnior não precisou sequer de segunda volta para ser declarado vencedor, ao ser escolhido com 595 votos dos 960 delegados, vindos de todas as províncias do país e do estrangeiro (Portugal, Espanha, França, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suíça, Estados Unidos, Zâmbia, República Democrática do Congo, Namíbia e África do Sul).

O líder da bancada parlamentar disputou a eleição com quatro outros candidatos: Alcides Sakala, o porta-voz e secretário para as relações internacionais do partido; o general Abílio Kamalata Numa, que lutou ao lado de Savimbi até à morte deste; o vice-presidente e deputado Raul Danda; e o primeiro vice-presidente do grupo parlamentar José Pedro Kachiungo.

A vitória do antigo porta-voz do partido do Galo Negro não surpreende, pois era dado como favorito e quem acompanhou a transmissão em directo do congresso através da emissão no YouTube da TV Livre Angola pôde aperceber-se da quantidade de declarações de apoio a ACJ que foram sendo deixadas na caixa de comentário.

O anúncio da vitória foi saudado com entusiasmo pelos seus apoiantes presentes no complexo da UNITA em Viana. A gritos de “Presidente Adalberto” e “já ganhou”, a festa foi rija, com cânticos, apitos, danças e até o tom grave da vuvuzela se fez ouvir. Como se lia na enorme faixa que servia de pano de fundo aos festejos, “voltamos a sorrir”. Como se lia na enorme faixa que servia de pano de fundo aos festejos, o mote é: “Voltamos a sorrir”. Por esta ser “a escolha certa para Angola e o mundo”.

Daí que se afirmasse durante vários minutos, em jeito de lengalenga, ao som dos apitos e das vuvuzelas: “Missão cumprida!”