Elisa Ferreira quer “urgência” no pacote da política de coesão

A comissária indigitada para a pasta da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, comprometeu-se a “trabalhar com os co-legisladores para fechar, o mais rapidamente possível, um acordo sobre o quadro legislativo para o financiamento das políticas de desenvolvimento regional depois de 2021”. Mas numa primeira carta de apresentação aos eurodeputados, divulgada esta sexta-feira antes do arranque do processo de audições no Parlamento Europeu, a futura responsável reconheceu que os “constrangimentos” do próximo quadro financeiro plurianual vão limitar o orçamento da política de coesão e obrigar a fazer escolhas.

Continuar a ler