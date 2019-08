Motoristas dizem que não cumprem serviços mínimos sem mais esclarecimentos do Governo

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) pediu esclarecimentos com carácter de urgência ao Governo, dizendo que actualmente não tem a informação necessária para cumprir os serviços mínimos decretados.

Em causa está o facto de o despacho governamental referir que as associações sindicais e os trabalhadores que aderiram à greve deveriam prestar serviços mínimos tendo em conta as “mesmas condições em que o devem assegurar em dias úteis, de feriado e ou descanso semanal, em período homologo”, isto é, referente a Agosto de 2018, como explicou na conferência de imprensa o ministro do Trabalho Vieira da Silva.

Num requerimento enviado aos ministros da Economia, do Trabalho, da Saúde, das Infra-estruturas, do Ambiente e da Agricultura (os ministérios que assinaram o despacho conjunto que decretou os serviços mínimos), a direcção do SIMM recorda que existem cerca de 50 mil motoristas em todo o país, e que uma parte deles gozou as suas férias durante o mês de Agosto.

“Ora sendo o mês de Agosto um mês em que parte dos motoristas estão de férias, torna-se imperioso saber qual o número de motoristas que gozavam as suas férias no período de 12 de Agosto de 2018 em diante, por forma a percebermos qual o universo concreto de motoristas a que se aplicam as percentagens fixadas pelo despacho”, lê-se no requerimento.

Por isso, e com carácter de urgência, pedem que sejam enviados os mapas de férias individualizados de cada empresa do sector “por forma a saber quantos motoristas estavam ao serviço efectivo das empresas em 12 de Agosto de 2018 em diante. Só com esta informação estaremos habilitados a cumprir os serviços mínimos decretados”, termina.

Se nada mudar até segunda-feira, há dois sindicatos que estarão em greve por tempo indeterminado, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM). Há um terceiro, o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), afecto à Fectrans, mas que se demarcou das negociações, e entregou um pré-aviso de greve a começar no mesmo dia 12 de Agosto, mas para terminar a dia 20.

O SIMM vai realizar no sábado dois plenários, o primeiro decorrerá pelas 09h30 em Leiria e o segundo, já em conjunto com o SNMMP, pelas 16h, em Aveiras.