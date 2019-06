Bloco diz que Lei de Bases da Saúde é “passadeira estendida às PPP” e põe tudo em risco

As votações no grupo de trabalho da Lei de Bases da Saúde, realizadas nesta terça-feira à tarde, deixam de fora referências às parcerias público-privadas mas mantêm em vigor o diploma que as regula. O Bloco de Esquerda quase condena ao fracasso a nova Lei de Bases da Saúde ao assumir que é uma “passadeira estendida às PPP” por ter deixado em vigor o decreto-lei de 2002 que regula a gestão privada dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

O deputado Moisés Ferreira ainda não dá como certo o voto contra da bancada do BE na votação final global do diploma, mas só se houver um volte face é que a lei seria aprovada.

Nas votações indiciárias desta terça-feira no grupo de trabalho, as propostas do BE, do PS, do PCP e a original do Governo sobre a natureza da gestão dos hospitais do SNS foram todas chumbadas. A proposta do PS, que determinava a gestão pública dos hospitais e que abria a possibilidade de “ser supletiva e temporariamente assegurada por contrato de direito público, quando devidamente fundamentada, foi chumbada com os votos do PCP, BE, PSD e CDS.

Com este chumbo, a Lei de Bases da Saúde ficaria sem referências directas às PPP. Mas nas votações das propostas das normas transitórias só uma das propostas do PS passou: a revogação da actual lei de bases (de 1990), que não é explícita sobre as PPP. A proposta de eliminar o decreto-lei de 2002, que regula as PPP, foi chumbada com os votos do PSD, CDS, PCP e BE.

O conjunto desta votação levou o BE a condenar o quadro legislativo definido. “Ao rejeitar qualquer hipótese de outra solução deixou que esta redacção tenha não uma omissão mas uma passadeira estendida às PPP”, afirmou Moisés Ferreira, acrescentando que o seu partido ainda vai insistir para acabar com a “passadeira às PPP” até ao final das votações. O texto ainda vai à comissão de saúde e ao plenário com avocações de artigos e a votação final global. Mas sem o voto a favor do BE o diploma não passa, já que PSD e CDS deverão votar contra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o PCP não condenou o texto aprovado esta terça-feira. A deputada Paula Santos lembrou que foi por proposta da sua bancada que ficou estipulado o carácter “supletivo e temporário” da contratualização com o sector privado e social (prevista na base 5), registando ainda que foi aprovada a revogação da Lei de Bases da Saúde de Cavaco Silva. E o PCP está satisfeito com esta redacção? Paula Santos não quis avançar qual será o sentido de voto final, lembrando que há ainda votações até à votação final. A deputada não deixou de dizer que valoriza a aprovação de “várias propostas do PCP” na lei.

Depois das votações indiciárias, o PS manteve uma posição prudente. Jamila Madeira salientou que foi alterada a “mensagem política” e que o “foco é na gestão pública e na relação com os privados com um carácter supletivo e temporário”. A deputada deixou um apelo para que ainda se consiga encontrar uma solução sobre o enquadramento legal das PPP. Mas será difícil um entendimento nas próximas semanas até o diploma subir a plenário.

Ainda horas antes desta votação, o primeiro-ministro fez uma espécie de ultimato à coordenadora do BE para aprovar a proposta do PS sobre as PPP, de forma a alcançar um consenso na Assembleia da República. António Costa voltou a acenar com um travão de Marcelo Rebelo de Sousa. “Começar por fazer dessa lei de bases um instrumento de combate institucional com o Presidente da República ou para a criação de divisões artificiais na Assembleia da República é fazer um bonito hoje e condená-la à morte certa no primeiro dia em que a maioria parlamentar seja diferente”, disse, depois de ter responsabilizado o BE por um eventual chumbo da nova lei.