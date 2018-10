Moro disponível para integrar Governo Bolsonaro; reunião entre os dois quinta-feira

O juiz Sérgio Moro, que dirige a operação anti-corrupção Lava Jato, deve reunir quinta-feira com o Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que quer convidá-lo para ministro da Justiça, diz o jornal O Globo.

Moro já admitiu poder vir a integrar o Governo de Bolsonaro, mas quer primeiro ouvir o que o Presidente eleito tem para lhe dizer. "Tudo depende de conversar para ver se há convergências importantes e divergências irrelevantes", disse o juiz federal ao jornal O Estado de S. Paulo.

“Sobre a menção pública pelo sr. Presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal quando houver vaga ou para ser indicado para Ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efectivado oportunamente o convite, será objecto de ponderada discussão e reflexão”, lia-se num comunicado divulgado por Sergio Moro depois de Bolsonaro ter afirmado que quer convidá-lo para um dos cargos.

Ainda que o antigo Presidente brasileiro, Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) -preso por corrupção e que vai ser ouvido por Moro no dia 14 de Novembro no âmbito de outra investigação de suspeita de corrupção da Lava-Jato -, esteja a planear usar esta proximidade entre Moro e Bolsonaro para pôr em causa a imparcialidade do juiz, O Globo garante que o magistrado defende que uma possível nomeação como ministro da Justiça não cria entraves ao processo.

Moro e Bolsonaro estão para já de acordo num tema: manter a Polícia Federal na alçada do Ministério da Justiça.

Para isso, o Presidente eleito quer anular uma decisão do chefe de Estado cessante, Michel Temer, que vinculou a Polícia Federal a um novo ministério que criou, o da Segurança Pública. Sergio Moro, diz o Estado de São Paulo, considera que, se vier a ser ministro da Justiça - o cargo mais provável, uma vez que a sua entrada no Supremo está condicionada à existência de uma vaga -, é fundamental ter sob seu controlo a Polícia Federal. Segundo a imprensa brasileira, o plano é que Moro seja ministro até que haja vaga para ocupar no Supremo.

