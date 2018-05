Os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo marcaram mais uma greve, para 12 e 13 de Junho, contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente, foi divulgado por um dos sindicatos subscritores do pré-aviso.

PUB

Os sindicatos envolvidos na paralisação tinham anunciado há dois dias uma greve para 4 de Junho.

"Como não houve qualquer desenvolvimento ou contacto, apresentámos ontem [quinta-feira] um novo pré-aviso de greve, desta vez de dois dias, para 12 e 13 de Junho", disse Luís Bravo, do Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante.

PUB

Os sete sindicatos que convocam a paralisação consideram que "a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária – trabalhadores, utentes e mercadorias" e defendem, por isso, que "é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)".

Os ferroviários contestam que sejam feitas alterações ao RGS com o objectivo de reduzir custos operacionais.

Luís Bravo disse à Lusa que o pré-aviso de greve foi emitido por sindicatos da CGTP, UGT e independentes, porque a redacção do RGS, em discussão nos últimos meses, deixa em aberto a possibilidade de os operadores decidirem se colocam um ou dois agentes nos comboios.

Em Novembro, os sindicatos dos ferroviários suspenderam uma greve após terem acordado com o Governo que a redacção do regulamento de segurança iria ser melhorada de forma a garantir que cada comboio circularia sempre com um maquinista e um revisor ou operador de mercadorias.

"Mas isso não aconteceu, o grupo de trabalho que tratou desta matéria já terminou a sua função e o novo texto dá a possibilidade de decisão aos operadores, pondo até em causa as regras da União Europeia", disse Luís Bravo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Actualmente, os comboios circulam sempre com dois trabalhadores, excepto na Fertagus que, ao abrigo do RGS, pode funcionar excepcionalmente com agente único entre Setúbal e o Pragal.

As greves de 4, 12 e 13 de Junho vão abranger todos os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo e todo o tipo de trabalho das 0h às 24h desses dias.

O Sindicato dos Maquinistas não está envolvido no protesto, mas alguns destes profissionais poderão paralisar porque estão associados na Federação das Comunicações e Transportes (FECTRANS), uma das estruturas com pré-aviso.

PUB