Trump anuncia novas sanções contra a Coreia do Norte

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira novas sanções contra entidades e indivíduos que realizam negócios com a Coreia do Norte.

Em Nova Iorque, Trump reuniu-se com o primeiro-ministro japonês e com o Presidente sul-coreano e disse ser “inaceitável” que algumas entidades apoiem financeiramente a Coreia do Norte. Assim, a decisão da Administração norte-americana tem como objectivo o corte de entrada de fundos em Pyongyang e que são utilizados para desenvolver o programa nuclear e balístico norte-coreano, sendo que as novas sanções centram-se na rede de comércio norte-coreano e atingem também alguns bancos estrangeiros.

Além disso, o Presidente norte-americano disse que o Banco Central da China ordenou aos bancos chineses que parem de realizar transacções com a Coreia do Norte.

“O nosso decreto presidencial vai cortar as fontes de rendimento que financiam os esforços da Coreia do Norte para financiar as armas mais mortíferas da humanidade”, afirmou Trump, acrescentando que os têxteis, pescas, tecnologia informática e a indústria norte-coreanas são sectores que os EUA podem atingir, cita a Reuters. O Departamento do Tesouro fica assim com autoridade para identificar as entidades e indivíduos que estejam a negociar transacções com a Coreia do Norte, estando à mercê das novas sanções.

Trump referiu ainda que vai reunir-se com o Presidente sul-coreano para discutir o que mais poderá ser feito para enfrentar a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Mas questionado sobre se é possível um diálogo com o regime de Kim Jong-un, o líder americano respondeu: “Porque não?”.

Este pacote de sanções dos EUA reforça o aprovado há duas semanas pelo Conselho de Segurança da ONU e que tem como objectivo, entre outras coisas, a limitação da importação de petróleo e o congelamento das exportações de têxteis a partir da Coreia do Norte.

