Crescimento da economia europeia acelera no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresceu 2,3% no segundo trimestre face a igual período de 2016, segundo revelou esta quinta-feira o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia. Na UE, o crescimento económico foi de 2,4% no período em análise, de acordo com a análise do Eurostat.

Entre Janeiro e Março o crescimento homólogo da economia tinha sido de 2% na Zona Euro e de 2,1% na UE.

Na variação em cadeia (comparação com o trimestre imediatamente anterior), o PIB da zona euro subiu 0,6% e o da UE 0,7%, depois de ter aumentado 0,5% em ambas nos primeiros três meses do ano.

A economia acelerou em todos os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, tendo Portugal registado o menor crescimento trimestral do PIB (0,3%), a par do Reino Unido, com evolução semelhante. A República Checa (2,5%), a Suécia (1,7%), a Roménia (1,6%) e a Holanda (1,5%) registaram os maiores crescimentos face ao trimestre anterior.

Em termos homólogos, a Roménia (5,7%), a Estónia e a Eslovénia (5,2% cada), a Letónia (4,8%) e a República Checa (4,7%) registaram as maiores subidas no PIB. A economia portuguesa cresceu, entre Abril e Junho, 2,9% em termos homólogos.

