Foram os babilónios, e não gregos, os primeiros a estudar trigonometria

Uma equipa de cientistas concluiu que os babilónios, e não os gregos, foram os primeiros a estudar trigonometria, ao analisar que uma placa de argila com 3700 anos e considerar que é a tabela trigonométrica mais antiga e exacta do mundo.

Segundo investigadores da Universidade da Nova Gales do Sul, na Austrália, a tabela terá sido, possivelmente, usada por matemáticos antigos para fazerem cálculos na construção de palácios, templos e canais. A trigonometria é o ramo da matemática que estuda os triângulos.

A placa de argila, conhecida pelo nome Plimpton 322, foi encontrada no início do século XX, na zona que corresponde hoje ao Sul do Iraque, pelo arqueólogo, académico, diplomata e negociante de antiguidades Edgar Banks, que inspirou a personagem Indiana Jones, interpretada no cinema pelo actor Harrison Ford, de acordo com um comunicado da universidade australiana.

A peça tem inscritas quatro colunas e 15 linhas de números. “A nossa investigação revela que a Plimpton 322 descreve as formas de triângulos de ângulo recto, ao usar um novo tipo de trigonometria baseado em relações, não em ângulos e círculos. É um trabalho matemático fascinante que demonstra um génio inquestionável”, referem os autores do estudo, citados num comunicado da Universidade da Nova Gales do Sul. O trabalho foi publicado na revista Historia Mathematica, da Comissão Internacional sobre História da Matemática, pelos investigadores Daniel Mansfield e Norman Wildberger.

Foto Daniel Mansfield com a placa Plimpton 322 na Biblioteca de Livros e Manuscritos Raros na Universidade de Columbia Andrew Kelly/Universidade da Nova Gales do Sul

Uma tabela trigonométrica permite utilizar uma relação conhecida dos lados de um triângulo de ângulo recto para determinar as outras duas relações desconhecidas. A equipa de investigadores sugere que a Plimpton 322 era uma ferramenta que poderia ter sido usada para fazer cálculos na construção civil, e não para auxiliar os professores na verificação das soluções dos problemas apresentadas pelos alunos, como advogam outros especialistas. A Plimpton 322, que a comunidade científica pensa ser proveniente da antiga cidade suméria de Larsa, foi datada do período entre 1822 a.C. e 1762 a.C., pertencendo, portanto, à civilização babilónica.

O astrónomo e matemático grego Hiparco (190 a.C. 120 a.C.) tem sido apontado como o “pai” da trigonometria, devido à “tabela de cordas”, considerada nos manuais como a tabela trigonométrica mais antiga. Contudo, a equipa de peritos da Universidade de Nova Gales do Sul sustenta que a placa de argila Plimpton 322 é anterior em mais de mil anos, traduzindo uma trigonometria mais simples e precisa, que pode ser útil para o estudo e a aprendizagem da matemática moderna.

