Portuguesa que sobreviveu ao incêndio da Grenfell Tower tornou-se uma das melhores alunas de Inglaterra

Inês Alves, de 16 anos, é uma das sobreviventes portuguesas que vivia na Grenfell Tower, o prédio residencial de 24 andares em Londres que ardeu no dia 14 de Junho. Na noite em que o incêndio destruiu a sua casa e deixou a família sem nada, Inês preparava-se para um exame nacional na manhã seguinte. Horas depois de testemunhar a tragédia que matou cerca de 80 pessoas — de acordo com os números mais recentes da comissária dos bombeiros da capital britânica, Danny Cotton, citada pelo Guardian —, a jovem estudante fez o exame de Química. Esta quinta-feira soube-se que conseguiu nota máxima.

A história é contada pelo imprensa inglesa que conta como a portuguesa se destacou com nota máxima às disciplinas de Matemática, Ciência e Espanhol. Não conseguiu fazer o exame de História. Em declarações ao jornal inglês Telegraph, a jovem portuguesa diz-se “aliviada por estar tudo terminado” e elogiou o apoio que recebeu da escola desde a tragédia.

#GrenfellTower survivor Inês Alves celebrates an A grade in a GCSE she sat just hours after the disaster #GCSEResults2017 pic.twitter.com/zRfrSpGIYX — The Telegraph (@Telegraph) August 24, 2017

As notas da portuguesa colocam-na entre os melhores alunos do Reino Unido, à qual só chegam 3% dos estudantes. Inês conquistou a classificação 9, uma alteração introduzida este ano lectivo para distinguir os alunos mais brilhantes.

Antes do exame, Inês tinha dormido apenas duas horas, e apesar de à data ter dito que acreditava que a sua prestação “não tinha sido má”, ficou surpreendida com os resultados. Conta o Guardian que, enquanto o incêndio consumia o prédio de onde ela e a família escaparam ilesos, aproveitou para estudar os apontamentos que trouxe consigo enquanto ouvia música com os auscultadores, para se abstrair do cenário que consumia o edifício. A roupa que vestiu por cima do pijama, quando o pai a acordou, e os apontamentos que agarrou foram tudo o que lhe restou do incêndio.

Quando chegou à sala de exame, tentou abstrair-se do trauma vivido nessa madrugada e concentrar-se na avaliação. “De vez em quando [o incêndio] lembrava-me, mas tentava distrair-me com as questões dos exames”, havia já confessado numa entrevista ao mesmo jornal. Foi só quando terminou o exame nacional de Química que se desfez em lágrimas.

Inês vivia no 13.º andar com os pais e irmão Tiago, de 20 anos. Desde o incêndio, os quatro têm estado a viver num hotel.

