Londres vai receber exposição de objectos de Prince

A 27 de Outubro e por 21 dias, a O2, a arena londrina, vai receber a exposição My Name is Prince, dedicada a objectos relacionados com Prince Rogers Nelson, ou seja, Prince, o músico que morreu aos 57 anos, em Abril de 2016. Prémios, roupa, instrumentos e letras vão sair pela primeira vez de Paisley Park, a casa de Prince às portas de Minneapolis, no Minnesota.

É o mesmo sítio onde o músico norte-americano actuou 21 esgotadíssimos dias seguidos – daí a duração da exposição – entre Agosto e Setembro de 2007, quebrando recordes de bilheteira.

Entre o que estará em exposição, contam-se roupas da digressão de 1984-85 que promoveu Purple Rain, o filme e o álbum, a estranha guitarra cor-de-laranja – que, segundo Tyka Nelson, a irmã de Prince, disse ao The New York Times, era a cor favorita do músico, ao contrário do roxo que seria de esperar – que foi tocada quando Prince fez o espectáculo de intervalo da Superbowl em 2007 e é uma réplica da Cloud, a guitarra que foi celebrizada por Purple Rain (a guitarra-baixo que a inspirou também será exibida), ou o fato azul com nuvens do vídeo de Raspberry beret. Isto segundo o site oficial.

Não são só objectos que vão sair de Paisley Park. Segundo a britânica NME, o cofre de gravações inéditas que Prince deixou para trás, com versões diferentes de clássicos, demos e gravações de concertos em áudio e vídeo, também está prestes a ser aberto.

Quanto a My Name is Prince, os bilhetes custam 25 libras (à volta de 27 euros) e ficam à venda a partir de dia 25 deste mês.

