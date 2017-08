Os sete municípios afectados pelo incêndio recorrem a fundos de 17,2 milhões

Os sete municípios mais afectados pelo incêndio de Junho, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã vão recorrer ao Fundo de Emergência Municipal (FEM) para recuperarem infra-estruturas municipais afectadas pelos fogos. No total, vão candidatar-se a 17,2 milhões de euros.

Os sete municípios apresentaram um total de 39 candidaturas. O município de Castanheira de Pêra é o que mais projectos apresentou (oito) num valor total de 3,063 milhões de euros. Já Pedrógão Grande, com cinco candidaturas atinge o valor mais elevado, 4,806 milhões de euros.

Assim, Figueiró dos Vinhos candidata-se a um valor total de três milhões de euros (6 candidaturas); Góis a 2,134 de euros (5 candidaturas); Pampilhosa da Serra, no valor total de 1,879 milhões de euros (3 candidaturas); Penela, no valor de 412 mil euros (6 candidaturas) e Sertã, 1,998 milhões de euros (6 candidaturas).

Em causa estão infra-estruturas como abastecimento de água, estradas municipais e arruamentos,sinalética e segurança rodoviária ou equipamentos municipais de lazer e turismo, informa o MADR.

De acordo com a informação enviada pelo gabinete do ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional (MADR), estas candidaturas vão ser avaliadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

O Fundo de Emergência Municipal foi criado pelo Governo para ajudar os concelhos afectados pelos incêndios.

