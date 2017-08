Pedrógão Grande: município submete candidaturas para recuperar infra-estruturas

A Câmara Municipal de Pedrógão Grande submeteu cinco candidaturas, no valor de 4,8 milhões de euros, para recuperar as infra-estruturas básicas afectadas pelo incêndio que deflagrou no concelho, em Junho.

PUB

O município informou, na sua página na Internet, que as candidaturas ao Centro 2020 já foram submetidas, sendo financiadas a 85% por fundos comunitários, com os restantes 15% "assegurados pelo Fundo de Emergência Municipal". Estas candidaturas visam regenerar "áreas afectadas pelo incêndio", reabilitar e recuperar "estradas e caminhos municipais", substituir e repor sinalética, repor infra-estruturas da rede de distribuição de água e reabilitar edifícios municipais, acrescentou a Câmara de Pedrógão Grande.

De acordo com o Governo, numa nota de imprensa enviada no final de Julho, os sete municípios do Pinhal Interior afectados pelos incêndios que deflagraram em Junho em Góis e em Pedrógão Grande contam com uma linha de apoio total de 14 milhões de euros para restabelecimento de infra-estruturas básicas. Os concursos para a reposição das infra-estruturas básicas afectadas pelas chamas foram abertos a 28 de Julho.

PUB

Os sete concelhos abrangidos por esta linha de apoio são Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Sertã e Penela (distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco).

Dois grandes incêndios começaram no dia 17 de Junho em Pedrógão Grande e Góis, tendo o primeiro provocado 64 mortos e mais de 200 feridos. Só foram extintos uma semana depois. Estes fogos terão afectado aproximadamente 500 imóveis, dos quais mais de 200 eram casas de primeira habitação.

PUB

PUB