Erro de operação obriga a isolar área internacional do Aeroporto de Lisboa

A área internacional do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi isolada neste domingo depois de um erro de operação envolvendo o desembarque de passageiros de um voo proveniente de Dacar, Senegal, segundo informou fonte do Ministério da Administração Interna (MAI). Alguns voos foram atrasados na sequência do episódio.

Segundo a mesma fonte, houve um problema no processamento de um grupo de passageiros que chegou a Lisboa, vindo de Dacar, depois de o autocarro que os transportou do avião até ao terminal os ter desembarcado numa porta destinada a passageiros provenientes do espaço Schengen, o espaço europeu de livre circulação de pessoas.

A fonte do MAI disse à Lusa que devido ao erro, os passageiros do voo proveniente do Senegal misturaram-se com os outros, sem terem sido submetidos aos controlos habituais de segurança para passageiros de fora da Europa.

Assim, a zona internacional do aeroporto teve de ser isolada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para as autoridades poderem proceder à verificação documental de todos os passageiros.

A fonte do Ministério da Administração Interna esclareceu que se tenha tratado de um problema de segurança nacional, mas informou que o incidente provocou atrasos no funcionamento regular do aeroporto, sem avançar números sobre os passageiros envolvidos ou voos afectados, remetendo mais informações para a ANA - Aeroportos.

