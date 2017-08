Marinha envia uma centena de militares para ajudar no combate aos fogos

Cerca de 100 militares da Marinha foram enviados este sábado para ajudar no combate aos incêndios em Alvaiázere, no distrito de Leiria, e em Nelas, distrito de Viseu, anunciou a força militar.

"A Marinha enviou para o concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, um pelotão de Fuzileiros e respectivo apoio de serviços, que incluem uma cozinha de campanha e apoio médico", refere a Marinha, em comunicado.

A caminho do concelho de Nelas, distrito de Viseu, segue mais um pelotão da Marinha, estando prevista a sua chegada ao local para cerca da meia-noite.

"Estas duas forças da Marinha terão como missão principal apoiar a população e as forças no local no combate aos incêndios nestas áreas, em estreita colaboração com as corporações de bombeiros e a Protecção Civil no local", lê-se no comunicado.

No total, serão cerca de 100 os militares da Marinha que estarão envolvidos nestas acções de apoio nos dois distritos, que têm estado a ser atingidos pelos incêndios.

