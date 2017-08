Suspeito de empurrar mulher para a frente de autocarro foi detido

Foi detido o homem suspeito de, em Maio passado, ter empurrado para a frente de um autocarro em andamento uma mulher com quem se cruzou quando fazia corrida numa ponte de Londres.

O incidente deu-se a 5 de Maio, mas só esta semana a Scotland Yard divulgou as imagens captadas por câmaras de vigilância e pediu ajuda à população para identificar o responsável. Após as imagens serem conhecidas, nesta quarta-feira, recebeu "imensas respostas" ao seu apelo.

Eram 7h40 quando o homem se cruzou com a transeunte, que ia também a passar na ponte Putney, e a atirou para a faixa de rodagem onde ia a passar o autocarro, aparentemente para poder continuar a sua corrida sem obstáculos. A vítima só não foi atropelada graças à destreza do motorista do veículo, mas ainda ficou com ferimentos ligeiros.

Segundo a polícia, o praticante de jogging voltou a passar pelo local do incidente 15 minutos depois, em sentido contrário. Quando a mulher tentou falar com ele ignorou-a e continuou a correr.

O suspeito tem 41 anos e foi detido em Chelsea, após uma caça ao homem.

